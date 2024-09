Ucraina news in diretta. Bombe russe contro Zaporizhzhia: a rischio il raffreddamento della centrale nucleare

Roma, 3 settembre 2024 - In Ucraina tornano a crescere le preoccupazioni per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ancora in mano ai russi. Ma proprio i bombardamenti dell'esercito di Mosca ieri hanno danneggiato una delle due linee d'aria esterne che forniscono energia alle pompe di raffreddamento dei reattori e delle vasche di contenimento del combustibile della centrale. Al momento l'impianto nucleare è collegato al sistema elettrico ucraino con solo una linea di trasmissione elettrica, e nel caso fosse danneggiata l'unica linea rimasta "si verificherà una situazione di emergenza a causa della perdita di alimentazione esterna alle pompe", riporta Rbc Ua.

Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive, ha sottolineato che l'emergenza è scattata proprio quando sta per arrivare a Zaporizhzhia il direttore dell'Aiea Rafael Grossi: "Andrò alla centrale nucleare per continuare la nostra assistenza e aiutare a prevenire un incidente nucleare". L'attacco a Zaporizhzhia ha causato la morte di due persone, tra cui un bambino, e il ferimento di altre due. Pochio giorni fa Grossi si era recato Kursk per ispezionare l'impianto atomico russo, minacciato dalla recente offensiva ucraina nella regione.

Immagini della centrale nucleare di Zaporizhzhia durante l'incendio dell'11 agosto