Razzi su base Usa in Iraq, Biden: “Risponderemo all’attacco”. L’Iran si prepara ad attaccare Israele, chiede aerei alla Russia

05:39

Abu Mazen: "Haniyeh ucciso per prolungare la guerra a Gaza"

L'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha avuto lo scopo di prolungare il conflitto a Gaza e complicherà i colloqui sulla risoluzione della crisi. Lo ha detto il presidente palestinese Mahmoud Abbas in un'intervista all'agenzia di stampa russa Ria, ripresa dalla Reuters e dai principali media israeliani, tra cui Haaretz e il Times of Israel. “Non c'è dubbio che lo scopo dell'assassinio del signor Haniyeh sia quello di prolungare la guerra ed espanderne la portata”, ha affermato Abu Mazen. “Avrà un impatto negativo sui negoziati in corso per porre fine all'aggressione e ritirare le truppe israeliane da Gaza”.

Haniyeh è stato assassinato nella capitale iraniana Teheran la scorsa settimana, in un attacco che ha suscitato minacce di vendetta su Israele e alimentato la preoccupazione che il conflitto a Gaza si trasformi in una guerra più ampia in Medio Oriente. “Consideriamo questo un atto codardo e uno sviluppo pericoloso nella politica israeliana”, ha detto Abu Mazen. “Le autorità di occupazione israeliane sono tenute ad abbandonare le loro ambizioni e a cessare le loro azioni aggressive contro il nostro popolo e la nostra causa, a rispettare il diritto internazionale e ad attuare l'Iniziativa di pace araba, nonché un cessate il fuoco immediato e duraturo e il ritiro dalla Striscia di Gaza”.