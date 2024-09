Libano sotto il fuoco di Israele, Guterres: “Si sta scatenando l’inferno”. Usa teme “la guerra totale”

06:07

Usa e Francia lavorano a un piano per il cessate il fuoco in Libano

Francia e Stati uniti annunceranno presto un piano per un cessate-il-fuoco temporaneo di 21 giorni nel conflitto tra Israele e Libano, al fine di consentire negoziati per ridurre le tensioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Abbiamo lavorato con i nostri partner americani su una piattaforma per un cessate il fuoco temporaneo di 21 giorni per permettere negoziati” ha affermato Barrot. “Questa piattaforma sarà resa pubblica molto presto, e contiamo sul fatto che entrambe le parti la accettino senza indugio per proteggere le popolazioni civili e permettere l'avvio di negoziati diplomatici”. Il vice-ambasciatore degli Stati uniti alle Nazioni Unite, Robert Wood, ha aggiunto in dichiarazioni successive che vari Paesi hanno contribuito alla proposta di cessate il fuoco e sperano che possa portare a una riduzione delle tensioni e permettere discussioni per una soluzione diplomatica.