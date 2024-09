Libano, continuano i bombardamenti israeliani: “500mila sfollati”. Missile Hezbollah intercettato su Tel Aviv. Meloni: “Basta tragedie”

05:12

Meloni: "Non possiamo più assistere a tragedie così"

Nel suo discorso all'assemblea Onu a New York, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente: "Non possiamo più assistere a tragedie come quelle di questi giorni nel sud e nell'est del Libano, con il coinvolgimento di civili inermi, tra cui numerosi bambini''. "Affermiamo il diritto dello Stato di Israele di difendersi da attacchi esterni, come quello orribile del 7 ottobre scorso - ha spiegato la premier - ma allo stesso tempo chiediamo ad Israele di rispettare il diritto internazionale". Meloni si è poi ribadita favorevole alla formazione di uno Stato palestinese: "Ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medio Oriente e all'autonomia".