Guerra in Medio Oriente, raid sul campo profughi di Nuseirat: “Uccisi 4 bambini palestinesi”. Accusa contro Hamas per l’attacco al rifugio Onu di Khan Yunis: 9 morti e 75 feriti

01:44

Monito degli Usa: "Israele è responsabile della protezione di civili e siti umanitari"

Gli Stati Uniti "sostengono fermamente il diritto di Israele a difendersi, in conformità con il diritto internazionale umanitario, contro i terroristi di Hamas che si nascondono tra la popolazione civile e vogliono annientare lo Stato di Israele. Ma Israele mantiene la responsabilità di proteggere i civili, compreso il personale e i siti umanitari". Lo ha detto la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson dicendo che gli Usa sono "seriamente preoccupati per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (l'Unrwa)".