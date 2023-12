Guerra Israele-Hamas, la tregua si allontana: rinviato ancora il voto al Consiglio di sicurezza sulla risoluzione per Gaza

Roma, 22 dicembre 2023 – La tregua nella guerra in Medio Oriente tra Israele ed Hamas si allontana. Nella notte è stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza preparata dagli Emirati Arabi Uniti e in discussione da lunedì. La questione che ha fatto saltare ancora l’intesa, secondo quanto diffuso dalle agenzie di stampa internazionali, riguarderebbe il testo finale nell'ultima bozza dove sarebbe sparita la “fine immediata” dei combattimenti e sarebbe invece rimasta la richiesta di “misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”. L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, ha poi fatto sapere che stavolta Washington non avrebbe posto il veto ed era pronto “a sostenere la bozza così come era scritta”.

Una donna palestinese ferita portata all'ospedale Nasser di Khan Yunis nella Striscia di Gaza

Intanto, in attesa di una nuova tregua, nella Striscia di Gaza continuano i bombardamenti e le operazioni di terra dell’esercito israeliano e peggiora la crisi umanitaria. Secondo un rapporto del sistema di monitoraggio della fame delle Nazioni Unite, mezzo milione di persone a Gaza, quasi un quarto della popolazione di questo territorio controllato da Hamas, stanno affrontando la carestia. E nelle prossime sei settimane tutti i 2,4 milioni di abitanti rischiano di ritrovarsi nella stessa situazione.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie