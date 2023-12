Guerra Israele-Hamas, vaste operazioni in Cisgiordania. Accordo su tregua e ostaggi lontano

08:00

Oms: "Preoccupazione per malattie e fame a Gaza"

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione per la "combinazione" di malattie, fame e mancanza di igiene nella Striscia di Gaza, che ha portato la popolazione a sperimentare "tassi alle stelle" di infezioni e focolai di malattie. "Sono profondamente preoccupato per la combinazione tossica di malattie, fame e mancanza di igiene e servizi igienico-sanitari che le persone a Gaza devono affrontare in questo momento. La fame indebolisce le difese del corpo e apre la porta alle malattie. Gaza sta già sperimentando tassi alle stelle di epidemie di malattie infettive", ha affermato via social. Inoltre, è stato constatato che i casi di diarrea tra i bambini sotto i 5 anni sono 25 volte più comuni rispetto a prima dello scoppio della guerra tra Israele e il Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) il 7 ottobre. "Queste malattie possono essere letali per i bambini malnutriti, e lo sono ancora di più in assenza di servizi sanitari funzionanti. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco adesso", ha aggiunto Tedros.