Guerra in Medio Oriente, le ultime notizie. Nuova tregua, pressione internazionale su Israele e oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu. Hamas respinge una proposta per il rilascio di ostaggi

Media: Hamas ha respinto una nuova proposta per il rilasci di ostaggi

Hamas ha respinto una proposta avanzata da Israele per un accordo per il rilascio degli ostaggi, ha riferito martedì il quotidiano britannico Al-Araby Al-Jadeed, con sede nel Regno Unito. Citando una fonte egiziana, il giornale afferma che Israele ha proposto uno scambio di ostaggi tra importanti membri del gruppo terroristico Hamas che stanno scontando lunghe condanne nelle carceri israeliane e altri prigionieri palestinesi, in cambio la liberazione di donne soldato e ostaggi maschi a Gaza. La fonte ha anche detto che Hamas insisterà in ogni futuro negoziato per includere leader palestinesi di altre fazioni.