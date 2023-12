Mar Rosso, altre due navi attaccate dagli Houthi. Le grandi compagnie cambianno rotta. Washington prepara l’operazione internazionale “Prosperity”

Roma, 18 dicembre 2023 - Situazione sempre più esplosiva nel Mar Rosso: oggi altri due attacchi a navi che transitavano per lo stretto di Bab el Mandebda parte dei ribelli yemeniti Houthi. "A ogni escalation a Gaza corrisponderà un'escalation nel Mar Rosso", ha fatto sapere il generale yemenita Yussef Maadani, comandante della 5a divisione delle forze armate sostenute dall'Iran, subito dopo le prime notizie dei raid.

Colpite altre due navi

Ad essere colpite questa volta sono state la portacontainer Msc Clara, salpata da Port Said, in Egitto, e diretta negli Emirati Arabi Uniti, e la petroliera Swan Atlantic, di proprietà della Norwegian inventor chemical tankers. La nave norvegese è stata soccorsa da una nave militare statunitense. Oystein Elgan, direttore generale di Inventor chemical tankers, ha confermato che "non ci sono feriti. A bordo c'erano 22 membri dell'equipaggio e 3 guardie armate. La nave é stata colpita da un oggetto a poppa sul lato sinistro".

Gli Houthi non hanno fatto attendere la rivendicazione con un messaggio su X. Abbiamo "condotto un'operazione militare contro due navi collegate" a Israele. Un raid portato, secondo la stessa rivendicazione, con "due droni marini", dopo che gli equipaggi hanno ignorato "le forze navali yemenite".

Washington prepara l’operazione Prosperity

Ma qualcosa si muove a livello internazionale: nei giorni scorsi Washington aveva ipotizzato un intervento armato a difesa degli interessi economici occidentali, e oggi, dopo l’attacco a una sua nave, la Norvegia ha garantito l’invio di truppe per una forza d’intervento comune. L'amministrazione di Joe Biden ha già ottenuto il pieno appoggio di Londra e Parigi che "dispongono già di forze navali nella zona". Secondo il Guardian il Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, annuncerà il via a una forza d'intervento denominata Operazione 'Prosperity', simile alla Task Force 153 già operante in Bahrein, progettata apposta per fornire rassicurazione alle compagnie di navigazione commerciale. Anche l'Italia e la Germania sarebbero disposte a partecipare a una task force militare che intervenga subito a bloccare le navi, i missili e i droni yemeniti.

Le più grandi compagnie cambiano rotta

Molte compagnie navali hanno deciso quindi di cambiare rotta ai propri carghi, con un aumento dei costi e dei disagi incalcolabili per la distribuzione delle merci. Dopo che ieri la Msc Mediterranean Shipping Co, la più grande compagnia di spedizioni di container al mondo, ha deciso di seguire l'esempio di Maersk, Cma Cgm e Hapag-Lloyd, nel dirottare i loro carghi per il Capo di Buona Speranza, oggi anche la società belga Euronav, la Bp e le compagnie di navigazione cinesi Cosco, Oocl ed Evergreen Marine hanno deciso di sospendere il trasporto merci sulla rotta del Mar Rosso.

Già 20 navi attaccate negli ultimi mesi

Sarebbero oltre 20 le navi che hanno segnalato incidenti negli ultimi mesi, e molte intorno allo stretto Bab al-Mandab che separa la penisola arabica dall'Africa e viene preso di mira dagli Houthi. Washington aveva già chiesto alla Cina, che ha in enormi interessi commerciali in gioco, ad unirsi a una forza allargata di protezione marittima del Bahrein, ma senza convincerla a collaborare. Invece, secondo alcuni funzionari, gli Stati Uniti avrebbero l'appoggio di Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Egitto e Bahrein.