Guerra a Gaza, ultime notizie. Bombardato un campo profughi: 25 morti. L’Onu sta per votare il cessate il fuoco, ma gli Usa frenano

Roma, 18 dicembre 2023 – Bombardato il campo profughi di Nuseirat: si registrano almeno 25 morti, tra cui una giornalista di una radio di Gaza. È successo nella notte nella parte centrale della Striscia di Gaza, a nord-est della città di Deir al Balah. Colpito l’ospedale Nasser di Khan Yunis, fonti palestinesi: “Una bambina è rimasta uccisa”.

Intanto l’Onu potrebbe votare oggi una proposta per chiedere a Israele e Hamas il ‘cessate il fuoco’ per fare entrare gli aiuti umanitari. Nella bozza del documento, “la cessazione urgente e sostenibile delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli”. Ma gli Usa vorrebbero attenuare i toni: la Casa Bianca continua, infatti, a sostenere che un cessate il fuoco in questo momento favorirebbe Hamas. In corso negoziati tra Usa ed Emirati Arabi, che hanno redatto il testo: l’approvazione dipenderà dell’esito dei colloqui.

Segui la diretta qui sotto

Bombardamenti nella Striscia di Gaza

