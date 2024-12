Israele bombarda edificio vicino ospedale a Gaza: “50 morti, cinque sono sanitari”

07:36

Missile Houthi intercettato da sistema di difesa Israele

Allarmi per attacchi aerei hanno risuonato in tutto il centro di Israele nella notte, mandando milioni di persone nei rifugi antiaerei: gli allarmi sono stati attivati da un singolo missile sparato dallo Yemen, hanno riferito le forze di difesa israeliane. Il missile è stato intercettato fuori dallo spazio aereo israeliano e gli allarmi sono stati attivati per il timore di una caduta di detriti, ha affermato l'esercito. Il lancio ha comunque provocato una breve interruzione dei voli in arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.