Israele bombarda lo Yemen: Houthi nel mirino. Proseguono negoziati tregua con Hamas

Roma, 19 dicembre 2024 – A seguito dell’intercettazione di diversi missili lanciati dal gruppo yemenita filo-iraniano Houthi, Israele ha condotto una serie di attacchi aerei su Sanaa, la capitale dello Yemen. È successo poco dopo un vasto allarme su tutta la zona centrale dello Stato ebraico, che ha riversato nei rifugi milioni di cittadini. Almeno 9 persone sono morte nei bombardamenti su Sanaa, ma il bilancio sembra destinato a salire, visti gli ingenti danni.

Tra Tel Aviv e Hamas, invece, i negoziati per una tregua sembrano proseguire. Un funzionario anonimo del gruppo palestinese ha rivelato che la prima fase del piano prevederebbe il rilascio di 34 ostaggi israeliani – principalmente donne, bambini, anziani e malati – in cambio della scarcerazione di numerosi prigionieri palestinesi dalle carceri di Israele. Verrebbe anche riaperto il valico di Rafah: resta un’incognita però chi dovrebbe gestirlo in futuro. Infine, sarebbe previsto anche un maggiore afflusso di aiuti umanitari.

Le notizie in diretta

Una veduta di Sanaa, la capitale dello Yemen, dopo i bombardamenti israeliani (Ansa)