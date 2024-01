Guerra in Medio Oriente, Hamas: “Ostaggi del video uccisi dai bombardamenti”. Israele nega: “Sono torture psicologiche”. Oggi Consiglio di sicurezza Onu sullo Yemen

04:52

Onu: 400mila abitanti di Gaza a rischio di morte per fame

La guerra di Israele a Gaza ha portato la carestia con "una velocità incredibile", ha detto alla Cnn il responsabile dell'agenzia Onu per i Soccorsi, Martin Griffiths, avvertendo che centinaia di migliaia di palestinesi stanno morendo di fame nell`enclave assediata. La "grande maggioranza" dei 400.000 abitanti di Gaza definiti dalle agenzie delle Nazioni Unite come a rischio di morte per fame "sono in realtà in condizioni di carestia, non solo a rischio di carestia", ha precisato, sottolineando che la guerra di Gaza "ha portato la carestia con una velocità così incredibile in prima linea"