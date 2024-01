Guerra Israele-Gaza, Hamas mostra il video di tre ostaggi. Ancora alta tensione nel Mar Rosso

Roma, 15 gennaio 2024 – Hamas ha pubblicato il video di tre israeliani ostaggi a Gaza: Noa Argamani, 26 anni, Yossi Sharabi, 53 anni, e Itai Svirsky, 38 anni. La ragazza era stata rapita al rave party di Re’im ed era stata ripresa mentre veniva trasportata su una moto. In questo filmato, prima testimonianza che i tre sono ancora in vita, i rapiti si presentano e chiedono al governo israeliano di essere riportati a casa. Della loro sorte si saprà oggi, secondo quanto fatto sapere dalla stessa Hamas, mentre monta la pressione delle famiglie dei rapiti sul premier Benjamin Netanyahu. Intanto il presidente statunitense Joe Biden ha confermato il suo impegno per liberare gli ostaggi americani in mano ad Hamas. “Riaffermo ancora una volta la mia promessa: non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa gli americani”, ha detto.

Sul fronte bellico l'esercito israeliano continua a premere nell'area di Khan Yunis nel sud della Striscia di Gaza. E resta alta la tensione nel Mar Rosso: gli Usa affermano di aver abbattuto un missile houthi lanciato verso un loro cacciatorpediniere davanti lo Yemen.