Cambia la strategia a Rafah: dopo 900 morti, l'Idf punta ai tunnel di Hamas. “La campagna è ancora lunga”

04:35

Gaza, l'appello: "La pelle dei bambini è malata"

Scabbia, varicella, pidocchi, impetigine e altre eruzioni cutanee debilitanti: la pelle dei bambini di Gaza è malata. "Mio figlio non riesce a dormire tutta la notte perché non riesce a smettere di grattarsi il corpo", ha detto Wafaa Elwan, raccontando l'ultima epidemia che ha colpito la tendopoli dove lei e i suoi sette figli si sono rifugiati. Il bambino ha macchie bianche e rosse su piedi e gambe, e altre sotto la maglietta. Più di 150.000 persone nei territori palestinesi hanno contratto malattie della pelle nelle condizioni in cui sono stati costretti gli sfollati di Gaza da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre scorso, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità.

"Dormiamo per terra, sulla sabbia, dove sono presenti i batteri", ha detto Elwan. La sua famiglia è una delle migliaia che vivono su una distesa sabbiosa vicino al mare, nei pressi della città centrale di Gaza di Deir al-Balah. "Non possiamo fare il bagno ai nostri bambini come prima - prosegue e non ci sono prodotti igienici e sanitari per lavare e pulire il posto. Non c'è niente". Lo steso mare, dove i bambini si lavavano, è malato: "È tutto liquami. Buttano persino immondizia e pannolini per bambini in mare". L'Oms ha segnalato 96.417 casi di scabbia e pidocchi dall'inizio della guerra a Gaza, 9.274 casi di varicella, 60.130 casi di eruzioni cutanee e 10.038 casi di impetigine.