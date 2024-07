Onu: gli aiuti umanitari a Gaza sono diminuiti Milano, 2 lug. (askanews) - "Dall'inizio dell'operazione militare israeliana a Rafah il volume degli aiuti entrati a Gaza o distribuiti per attraversare Gaza è diminuito in modo significativo", afferma Sigrid Kaag, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per Gaza. Kaag sottolinea inoltre la necessità di pianificare e prepararsi "per la rapida ripresa e la ricostruzione di Gaza".