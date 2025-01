Accordo a Gaza, cosa prevede la bozza finale consegnata a Israele e Hamas. Trump: “Siamo molto vicini a farcela”

06:15

Oggi Blinken presenta il piano per la governance post-Hamas

Il segretario di Stato americano Antony Blinken esporrà oggi un piano per ricostruire e governare Gaza dopo la fine della guerra tra Israele e Hamas, hanno detto ad Axios tre funzionari statunitensi. Il piano per la struttura di governance post-Hamas a Gaza è considerato cruciale per gli sforzi volti a implementare la seconda fase dell'accordo in via di definizione tra il movimento palestinese e Israele, che è progettato per portare a un cessate il fuoco permanente e alla fine della guerra.

Blinken, secondo quanto riferisce Axios, ha già presentato il suo piano per la sicurezza, l'amministrazione e la ricostruzione di Gaza dopo l'accordo di cessate il fuoco a diversi alleati degli Stati Uniti. “Siamo pronti a consegnarlo all'amministrazione Trump in modo che possa lavorarci e portarlo avanti quando si presenterà l'opportunità”, ha detto in una conferenza stampa a Parigi la scorsa settimana.

Il piano di Blinken, spiega Axios, si basa sulla creazione di un meccanismo di governo che includerà il coinvolgimento della comunità internazionale e dei paesi arabi che potrebbero anche inviare truppe a Gaza per stabilizzare la situazione della sicurezza e fornire aiuti umanitari.

Il piano prevederebbe anche la riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese, che dovrebbe fare parte di qualsiasi futuro governo nella Striscia. Il governo israeliano vuole che i paesi arabi siano coinvolti in una Gaza post-bellica, ma finora ha rifiutato di accettare qualsiasi piano del giorno dopo che includa il coinvolgimento dell'Anp. Blinken, riporta ancora Axios, ribadirà anche i principi da lui esposti a Tokyo all'inizio della guerra, che si oppongono a qualsiasi occupazione israeliana permanente di Gaza, alla riduzione del suo territorio o al trasferimento forzato dei palestinesi da Gaza.