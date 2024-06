Raid a Gaza, bombardate due scuole Unrwa: 16 morti. Usa a Hezbollah: “Non possiamo fermare Israele”

05:30

Tensione Israele-Hezbollah, Usa: "Non controlliamo Israele"

L'inviato del presidente americano Joe Biden per il Medio Oriente, Amos Hochstein, ha avvertito la settimana scorsa i funzionari libanesi che il suo paese non sarebbe in grado di impedire l'invasione di Israele se Hezbollah avesse continuato i suoi attacchi allo Stato ebraico, riferisce il sito di notizie Axios, citando un funzionario statunitense, un funzionario israeliano e un diplomatico occidentale.

Hochstein era in Libano la settimana scorsa per chiedere "l'urgente" riduzione degli scontri a fuoco transfrontalieri tra Hezbollah e Israele, in corso dall`inizio della guerra di Gaza. L'inviato Usa ha anche visitato Israele e ha avuto colloqui a Gerusalemme con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, nonché con i leader dell'opposizione. Durante il suo incontro con il presidente del parlamento libanese Nabih Berri, un alleato di Hezbollah, Hochstein avrebbe chiesto che fosse inviato un messaggio al leader del gruppo, Hassan Nasrallah, precisando che gli "Stati Uniti non controllano Israele". Hochstein ha consigliato a Hezbollah di negoziare indirettamente con Israele, piuttosto che aumentare le tensioni al confine, riferisce Axios.



Secondo Axios, i funzionari statunitensi sarebbero anche preoccupati del fatto che, mentre i combattimenti continuano a Gaza, una guerra tra Israele e il gruppo libanese stia diventando sempre più probabile. "Ci vorrà l'interesse di tutti per porre fine a questo conflitto adesso. E crediamo che ci sia un percorso diplomatico per farlo. Se le parti sono d'accordo", ha detto Hochstein durante la visita della settimana scorsa.