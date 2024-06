Raid a Gaza e Khan Younis. Hamas attacca Netanyahu: “Non vuole la tregua proposta da Biden”

05:17

Hamas: "Netanyahu non vuole la tregua proposta da Biden"

Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive le recenti osservazioni di Benjamin Netanyahu come dimostrazione che il primo ministro israeliano "vuole solo un accordo parziale, dopo il quale la guerra riprenderebbe" e non la proposta che l'amministrazione Biden "ha cercato di vendere".

"La nostra insistenza affinché qualsiasi accordo includesse un cessate il fuoco permanente e un ritiro completo delle forze israeliane era necessaria per bloccare il percorso di Netanyahu", aggiunge Hamas in un comunicato citato dai media arabi.

Ieri, il premier israeliano ha detto all'emittente Channel 14 che accetterà di sospendere temporaneamente i combattimenti nella Striscia di Gaza per il rilascio di alcuni ostaggi, ma che non porrà fine alla guerra finché Hamas non sarà distrutto. In tarda serata, poi, l'ufficio di Netanyahu ha affermato che è il movimento islamista e non Israele a rifiutare l'accordo di tregua.