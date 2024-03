Guerra a Gaza, la Cina prende posizione: “Palestina entri nell’Onu”. Israele risponde: “Dobbiamo distruggere Hamas”

06:29

Ministro Demer: "La guerra deve rimuovere Hamas"

"La guerra deve rimuovere Hamas, distruggere la sua capacità militare, mettere fine al suo potere politico e assicurare che Gaza non rappresenti più una minaccia". Così il ministro israeliano per gli Affari strategici, Ron Dermer, intervistato dal Giornale. "Dobbiamo necessariamente rimuovere Hamas e chi non lo capisce non conosce il Paese” spiega il ministro. “La gente di Israele lo esige".

“Hamas che non è una banda, ma un esercito con 24 battaglioni" continua Dermer. "Diciotto sono stati sgominati, ma solo il 50% dei terroristi è fuori gioco. Oltre a questi abbiamo altri sei battaglioni. Se li lasciamo sul terreno, Hamas riprenderà possesso di Gaza".

Quanto a Sinwar e alle gallerie non ancora distrutte, il ministro dice: "Le distruggiamo passo passo. Ma, numero due, dobbiamo sconfiggere la leadership, via via che si va a Sud e ci occupiamo di Rafah, aumenta la possibilità di arrivare ai leader".