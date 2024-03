Stallo Israele-Hamas, Biden: “Pericoloso non raggiungere l’accordo prima del Ramadan”. Anche l’Italia pronta a paracadutare aiuti su Gaza

Roma, 6 marzo 2024 – Stallo tra Israele e Hamas per arrivare a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi. L'obiettivo di formalizzare l'intesa prima dell'inizio del Ramadan, che comincia il 10 marzo, è ancora raggiungibile. Ma il tempo a disposizione diminuisce mentre aumentano gli scambi di accuse sulle responsabilità di non raggiungere una mediazione dopo due giorni di negoziati al Cairo dove Israele non ha inviato la propria delegazione.

Soldati israeliani nella Striscia di Gaza

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che l'accordo per la tregua a Gaza "è nelle mani di Hamas in questo momento. Gli israeliani hanno collaborato. Non ci sono scuse, dobbiamo garantire più aiuti a Gaza. Dobbiamo arrivare ad un cessate il fuoco perché, se la situazione si trascina fino al Ramadan, le cose potrebbero diventare molto pericolose in Israele e a Gerusalemme". Dall'altro lato del campo, si punta il dito contro il premier israeliano. "Netanyahu non vuole raggiungere un accordo, la palla ora è nel campo degli americani" a cui spetta il compito di riportare Israele al tavolo, secondo Basem Naim, responsabile dell'ala politica di Hamas a Gaza, come riferisce il quotidiano britannico Guardian.

Intanto in Italia è arrivato il via libera bipartisan dal Parlamento alla missione Aspides nel Mar Rosso. La mozione della maggioranza parla di operazione solo “difensiva”. Approvate anche le missioni Euam in Ucraina e Levante per gli aiuti umanitari a Gaza. “Anche l'Italia paracaduterà gli aiuti”, ha detto il ministro della Difesa Crosetto. In serata i ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver attaccato due navi militari americane nel Mar Rosso.

Le ultime notizie