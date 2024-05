Falliti i negoziati tra Israele e Hamas: “L’Egitto ha cambiato i termini dell’accordo”

06:17

Idf, ucciso uno degli autori del massacro del 7 ottobre

Le forze armate israeliane, in un'azione congiunta con l'aeronautica (Iaf), hanno ucciso a Gaza uno dei responsabili del massacro del 7 ottobre: come informa Idf sul suo profilo Telegram, “seguendo precise informazioni di intelligence, l'Iaf ha colpito ed eliminato il terrorista di Hamas, Ahmed Yasser Alkara, a Khan Yunis”. Non solo. “Ahmed Yasser Alkara ha preso parte al massacro del 7 ottobre nelle comunità del sud di Israele ed ha successivamente effettuato attacchi contro le truppe dell'Idf utilizzando missili anticarro”, fa sapere il portavoce delle milizie israeliane.

Nel resoconto dell'operazione, l'Idf ha spiegato di aver dovuto interrompere l'attacco “dopo che un bambino è stato identificato vicino al terrorista Ahmed Yasser Alkara”. Quando è stato accertato “che il bambino non fosse più nelle vicinanze del terrorista, l'Iaf lo ha eliminato assieme ad altri due, Saib Raed Abu Riba, terrorista di Hamas Nukhba, e Ans Muhammad Abu Ragila, terrorista della Jihad islamica", si legge nel comunicato dell'esercito su Telegram.

"In un'altra operazione, aerei da combattimento dell'Iaf diretti dall'intelligence hanno eliminato cinque terroristi di Hamas che operavano dall'interno della scuola Faami Aljerjawi a Daraj Tuffah, nel nord della Striscia di Gaza. Tra i terroristi eliminati c'erano Fadi Salim, capo della propaganda della Brigata Gaza di Hamas, così come tre agenti dell'intelligence di Hamas e un altro terrorista Nukhba". Secondo l'esercito israeliano, queste operazioni rappresentano "un'ulteriore prova dello sfruttamento sistematico da parte di Hamas delle infrastrutture civili, comprese scuole, ospedali ed edifici residenziali, per la sua attività terroristica nella Striscia di Gaza".