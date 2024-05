Guerra in Medio Oriente, Israele rinuncia a un’offensiva su Rafah

Arriva quella che potrebbe essere una svolta nel conflitto fra Israele e Palestina. Israele avrebbe deciso di accantonare i piani per una grande offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e agirà in modo più limitato, dopo averne discusso con gli Stati Uniti. E' quanto afferma David Ignatius, analista del Washington Post, che cita come fonti funzionari a conoscenza del dossier. Secondo Ignatius il piano precedente di inviare due divisioni in città non andrà avanti e le operazioni saranno più limitate con nuovi piani che comporteranno meno vittime civili, allo scopo di ottenere il via libera di Washington.

La guerra fra Israele e Palestina