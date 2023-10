Biden al fianco di Israele ma “gli americani non combatteranno in caso di attacco di Hezbollah”. L’Egitto apre agli aiuti umanitari al valico di Rafah. Il premier britannico Sunak in viaggio per Tel Aviv

Roma, 19 ottobre 2023 – “La vostra rabbia per l'attacco del 7 ottobre è la nostra dopo gli attentati dell'11 settembre, ma non fate i nostri stessi errori”, ha detto Joe Biden al termine della sua giornata a Tel Aviv dove ha incontrato il premier Netanyahu. Il presidente Usa ha indicato in Hamas il responsabile della strage all'ospedale di Gaza, scagionando Israele, e ha strappato l'ok agli aiuti umanitari e ad una safe-zone a Gaza.

Usa ed Egitto annunciano l'accordo per la riapertura e breve del valico di Rafah, per l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Biden ha ottenuto il passaggio di 20 camion, ma secondo l'Onu ne servirebbero 100 al giorno. Israele continua a colpire postazioni Hezbollah in Libano. Ripartito dopo il viaggio lampo in Medio Oriente, il presidente americano nega che gli Usa interverranno militarmente se le milizie filoiraniane attaccheranno lo Stato ebraico. La Cina spera di collaborare con l'Egitto per portare "maggiore stabilità” in Medio Oriente, afferma Xi.

Il premier britannico Sunak oggi da Netanyahu a Tel Aviv. Intanto piazze arabe in fiamme. Scontri a Beirut davanti all'ambasciata Usa. Israele chiude le sedi al Cairo e a Rabat. Hezbollah pronti alla guerra. L'Arabia Saudita annuncia il ritiro dei diplomatici dal Libano. Cinquecento arresti a una manifestazione ebraica pro-Gaza davanti al Campidoglio americano.