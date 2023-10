Guerra in Medio Oriente, attacchi aerei su Gaza e azione in Libano contro Hezbollah. Onu: oltre un milione di palestinesi sfollati. Appello di Guterres: “Israele apra corridoi umanitari, Hamas rilasci gli ostaggi”

Roma, 16 ottobre 2023 – Un’altra notte di bombardamenti su Gaza e attacchi dell’esercito israeliano al confine con il Libano contro postazioni di Hezbollah, mentre prosegue l’esodo dei civili palestinesi: almeno mezzo milione di persone ha lasciato la zona nord della Striscia da venerdì secondo fonti delle Forze di Difesa Israeliane, mentre per l’Onu la stima degli sfollati diretti a sud è di più di un milione di palestinesi. Il sud di Gaza sta lottando per accogliere l'afflusso di persone. I rifugi sono sovraccarichi e l'area soffre di carenza di cibo, acqua e carburante.

Appello del segretario Onu, Antonio Guterres, a Israele a fornire accesso umanitario rapido e senza ostacoli a Gaza e ha chiesto nuovamente ad Hamas di rilasciare immediatamente gli ostaggi senza precondizioni. "In questo momento drammatico, in cui siamo sull'orlo del baratro in Medio Oriente, è mio dovere come segretario generale dell'Onu lanciare questi due forti appelli umanitari. I palestinesi nell'enclave costiera assediata faticano a trovare cibo, acqua e sicurezza in vista dell'attesa offensiva di terra israeliana. Una settimana di violenti attacchi aerei ha causato la distruzione di interi quartieri”.