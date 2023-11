Guerra in Medio Oriente, stallo per l’accordo sul rilascio di 50 ostaggi. L’Onu adotta la bozza per le pause umanitarie a Gaza: no di Israele “finché i rapiti sono in mano ad Hamas”

Roma, 16 novembre 2023 – Saltano ancora una volta le trattative con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Ieri sembrava vicino un accordo negoziato dal Qatar che avrebbe previsto “il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di tre giorni di tregua nella Striscia” ma poi, anche dopo il blitz dell’esercito israeliano nell’ospedale al-Shifa di Gaza, la possibilità è sfumata e la trattativa è in stallo.

Intanto il Consiglio di sicurezza Onu ha adottato una bozza di risoluzione che chiede “pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni per consentire l'accesso agli aiuti ai civili”. Russia, Usa e Regno Unito si sono astenuti, mentre è arrivata una nuova bocciatura da parte di Israele. In una nota, il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che ''non c'è spazio per pause umanitarie fino a quando 239 ostaggi sono ancora nelle mani dei terroristi di Hamas".

Nella Striscia di Gaza è stata ordinata l'evacuazione dei civili anche nella zona sud, mentre le Idf stanno proseguendo l’operazione avviata ieri nell'ospedale al-Shifa dopo aver annunciato di avervi trovato armi e uno dei comandi usato da Hamas. Il leader dell'opposizione Lapid ha chiesto la destituzione di Netanyahu.

