Guerra in Medio Oriente, blitz israeliano nella notte ad al Shifa: “Oltre 100 soldati dentro l’ospedale, carri armati nel cortile”

Roma, 15 novembre 2023 – L'esercito israeliano è entrato nella notte nell'ospedale al Shifa di Gaza per eseguire un'operazione militare “mirata in un'area specifica” della struttura, hanno scritto le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram, invitando “tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi”. Al blitz hanno preso parte oltre 100 soldati, mentre un testimone che si trovava all'interno della struttura, Khader Zaanoun, ha riferito alla Bbc della presenza di carri armati israeliani nel campus dell'ospedale: “Ho visto sei carri armati all'interno dell'ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo non muoverti, non muoverti”, ha raccontato Zaanoun.

Intanto, il presidente americano Joe Biden ostenta ottimismo su un accordo per il rilascio degli ostaggi: “Credo che avverrà”. E ad aumentare le speranze è stato il blitz, ieri pomeriggio, del capo dello Shin Bet israeliano Ronen Bar al Cairo, dove ha incontrato alti esponenti egiziani con i quali si sta trattando anche assieme al Qatar. La Casa Bianca ha confermato, come sostenuto dal governo di Israele, che sotto l'ospedale al Shifa Hamas ha piazzato il suo centro di comando. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha però aggiunto che “ospedali e pazienti vanno protetti”.

