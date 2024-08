Israele continua l’operazione in Cisgiordania. L’Onu condanna: “Cessi immediatamente”

Roma, 29 agosto 2024 – Continua l’operazione lanciata da Israele sulla Cisgiordania per “prevenire il terrorismo iraniano”: secondo l’ambasciatore all’Onu Danny Danon ha affermato che “dal 7 ottobre, l'Iran ha lavorato attivamente per introdurre di nascosto sofisticati ordigni esplosivi in Giudea e Samaria, destinati all'uso in attentati suicidi nel cuore delle città israeliane”.

Chiara la condanna delle Nazioni unite: “Gli ultimi sviluppi nella Cisgiordania occupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di Israele, sono profondamente preoccupanti – ha dichiarato il segretario generale Antonio Guterres – Condanno fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini, e chiedo l'immediata cessazione di queste operazioni”. Anche la Casa Bianca ha esortato Tel Aviv a prendere “misure per proteggere tutti i civili da eventuali danni”.

L’Alto rappresentante per gli affari esteri dell’Ue, Josep Borrell, ha dichiarato di aver “avviato il processo per chiedere agli Stati membri se vogliono inserire nella nostra lista delle sanzioni alcuni ministri israeliani che lanciano intollerabili messaggi di odio contro i palestinesi”. Il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Israel Katz, ha fatto sapere che il suo governo “sta ora lavorando con i nostri amici in Europa per impedire l'adozione di risoluzioni contro Israele”.

Le notizie in diretta

Soldati israeliani in azione in Cisgiordania (Afp)