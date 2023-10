Guerra Gaza, Israele aumenta ancora le truppe. Hamas: ok scambio dei 229 ostaggi per i 7mila detenuti palestinesi. Tel Aviv: “No, terrorismo psicologico”. Le news di oggi in diretta

08:35

Onu: l'ordine pubblico sta iniziando a crollare

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha messo in guardia oggi contro il collasso dell''ordine pubblico' a Gaza dopo il saccheggio di diversi magazzini e centri di distribuzione di aiuti alimentari che gestisce nella Striscia. "Migliaia di persone sono entrate in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'Unrwa nella Striscia di Gaza centrale e meridionale", ha affermato l'agenzia dell'Onu in un comunicato. "È un segnale preoccupante che l'ordine pubblico stia iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e un rigido assedio a Gaza", sottolinea la nota.