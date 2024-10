“Vorrei la pizza numero 40”. E arriva la cocaina. Così la polizia tedesca smantella un giro di droga

Roma, 23 ottobre 2024 – Ordinare il piatto numero 40 in pizzeria significava garantirsi come ‘contorno’ una dose di cocaina: è quanto accadeva a Düsseldorf, nella Germania occidentale, dove la polizia ha fatto irruzione in un locale che nascondeva un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo slogan del ristorante era: “Consegniamo tutto a casa vostra”.

Michael Graf von Moltke, l’ispettore che ha coordinato le indagini, ha spiegato che non è chiaro come funzionassero gli accordi riguardo alla quantità di droga da consegnare e i pagamenti, ma sicuramente la pizza 40 era una delle più richieste. Pare che la cocaina venisse nascosta nel cartone, sotto la base della pizza.

Le indagini

Secondo quanto riportato dagli inquirenti tedeschi, le indagini sono iniziate a marzo, quando gli ispettori alimentari e gli agenti della squadra antidroga hanno iniziato a sorvegliare il ristorante. Durante l’arresto del titolare della pizzeria, l’uomo – un cittadino croato di 36 anni – ha gettato dalla finestra un sacchetto contente della droga che “è caduto dritto tra le braccia degli agenti”, ha dichiarato la polizia di Düsseldorf. Nel suo appartamento sono stati trovati 1,6 kg di cocaina, 400 g di cannabis e 268.000 euro in contanti.

Pochi giorni dopo l’arresto, il gestore è stato rilasciato e ha riaperto la pizzeria, riprendendo anche il suo business parallelo di vendita di cocaina: attraverso la sua sorveglianza, gli investigatori hanno potuto indagare sulla catena di rifornimento della pizzeria, che li ha portati, settimane dopo, ad fermare un giro di droga molto più ampio.

Circa 150 agenti hanno fatto irruzione in due piantagioni di cannabis: una a Mönchengladbach, a ovest di Düsseldorf, dove sono state trovate 300 piante, e un'altra a Solingen, a est della città, dove sono state trovate 60 piante. Inoltre i poliziotti hanno perquisito le case e le aziende di 12 persone sospette.

A seguito delle operazioni di polizia, sono seguiti gli arresti di tre persone, tra cui un 22enne – già noto alle forze dell’ordine – sospettato di essere il capo dell'operazione criminale. Il gestore della pizzeria è stato nuovamente arrestato mentre cercava di lasciare il Paese e rimane al momento in custodia.

L’ispirazione?

Alcuni media tedeschi hanno notato la somiglianza del caso con il film comico ‘Lammbock’, in cui i due protagonisti, titolari di una pizzeria, iniziano a consegnare cannabis avvolta in fogli di alluminio e nascosta sotto la fetta centrale di salame delle pizze.