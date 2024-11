Guerra in Ucraina, ora l’Europa teme lo scontro diretto con la Russia. Gli Usa: soldati nordcoreani pronti nel Kursk

11:35

Merkel: servono deterrenza e colloqui

Per risolvere la guerra ucraina, c'è bisogno sia della deterrenza sia dei colloqui con la Russia di Vladimir Putin. E a decidere non può essere soltanto Kiev. Lo ha affermato l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera oggi, in occasione dell'uscita dell'autobiografia dell'ex leader tedesca. "Abbiamo bisogno della doppia azione, da un lato colloqui e contatti, dall`altro deterrenza. Ne ero e ne rimango convinta", ha detto Merkel, ammettendo che la Germania non è riuscita ad adeguarsi sul fronte della deterrenza rispetto a Mosca per tempo. "Sulla trattativa, naturalmente nulla deve passare sopra la testa dell`Ucraina. Allo stesso tempo - ha tuttavia aggiunto - penso che i molti Paesi che sostengono l`Ucraina debbano decidere insieme a essa quando si potrà discutere con la Russia di una soluzione diplomatica. Non può essere solo Kiev a decidere. Quando questo succederà, non essendo più attiva in politica, non sono in grado di dirlo".