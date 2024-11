Il missile balistico ipersonico Oreshnik, la 'novità' di Putin

Roma, 21 novembre 2024 - Il missile balistico ipersonico lanciato da Mosca su Dnipro secondo quanto affermato da Vladimir Putin si chiama Oreshnik, è nuovo ed ha una gittata a medio raggio. Cosa confermata dal Pentagono, che era stato informato del lancio, e dagli ispettori ucraini mandati dal presidente Zelensky per ispezionare i resti. Ma per l'Occidente resta un mistero, infatti non sarebbe un missile Icbm intercontinentale, come ipotizzzato da Kiev in un primo momento, ma comunque molto potente anche senza le testate nucleari, e quindi ha rappresentato un preoccupante salto di qualità nell'aggressione russa all'Ucraina.