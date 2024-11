Mosca lancia missile balistico sull’Ucraina: è la prima volta dall’inizio della guerra. Cosa significa questo passo

09:50

Mosca non conferma lancio missile balistico intercontinentale

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha risposto a una domanda relativa al lancio per la prima volta di un missile balistico intercontinentale russo per colpire obiettivi in Ucraina, di cui ha parlato l'Aeronautica di Kiev. "Vi consiglio di rivolgervi alla Difesa, non ho nulla da dire in questo momento sull'argomento", ha risposto Peskov a una domanda dei giornalisti, secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti.