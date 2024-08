Gran Bretagna nel caos, Starmer: “Un esercito di poliziotti per fermare i disordini”. Cosa sta succedendo

Londra, 5 agosto 2024 - “Un esercito permanente di poliziotti specializzati” per affrontare i disordini scatenati dai gruppi dell’ultradestra nel Regno Unito dopo che tre bambine sono morte accoltellate lunedì scorso durante un evento a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer ai media dopo la riunione del comitato per le emergenze Cobra convocato questa mattina a Downing Street.

Gran Bretagna,

Una campagna di disinformazione sui social e diversi media ha attribuito il crimine a un presunto migrante musulmano illegale.

“Questa non è una protesta, è pura violenza e non tollereremo attacchi alle moschee o alle nostre comunità musulmane”, ha aggiunto il primo ministro laburista che ha respinto la proposta giunta da alcuni deputati di riunire il Parlamento, chiuso per la pausa estiva.

Gran Bretagna, che cosa sta succedendo

Più di 150 persone sono state arrestate in seguito a violenti disordini verificatisi in diverse città del Regno Unito nel fine settimana. Ieri la polizia è intervenuta a causa di episodi di violenze a Rotherham, Middlesbrough, Bolton e in altre parti del Regno Unito.

Una domenica ad alta tensione

Lindsay Butterfile, della polizia del South Yorkshire, ha definito le violenze scoppiate domenica 4 agosto a Rotherham “una disgustosa dimostrazione di delinquenza”: “Posso confermare che abbiamo visto almeno 12 dei nostri ufficiali feriti con oggetti come mattoni, pali di recinti, rami e altri oggetti lanciati contro di loro”. Sei gli arresti (uno a Sheffield e 5 a Rotherham) dopo i disordini a Wath upon Dearne domenica contro un hotel che ospitava richiedenti asilo. “Tutto è iniziato ieri (domenica) intorno alle 11.30 quando un gruppo di 250 persone è arrivato nella zona di Manvers di Wath upon Dearne. Poco dopo è arrivato un altro gruppo di circa 500 persone che, a nostro avviso, avevano opinioni di estrema destra e anti-migranti. Allo stesso tempo, una grande folla ha cominciato a radunarsi nel centro di Sheffield, spostando un numero di risorse. È stato a questo punto che abbiamo iniziato a vedere un’escalation di violenza a Wath”. Dopo le violenze e i disordini compiuti da simpatizzanti di estrema destra nel fine settimana a Rotherham, nord dell’Inghilterra, con dimostranti incappucciati che hanno infranto le vetrate dell’albergo dei richiedenti asilo, il Sun ha titolato “Giorno della vergogna”.

Che cos’è il comitato Cobra

L’incontro del ‘Cobra’ - un comitato di risposta alle emergenze, composto da ministri, funzionari pubblici, polizia, ufficiali dei servizi segreti e altri soggetti competenti in base al caso su cui devono indagare - si è tenuto dopo il sesto giorno di crescente violenza in seguito all’accoltellamento mortale di tre ragazzine avvenuto a Southport la scorsa settimana.