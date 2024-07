Strage Liverpool, morta una terza bambina: altre nove ricoverate. Giallo sul movente del 17enne

Roma, 30 luglio 2024 – Aveva solo 9 anni e una vita davanti. Ballava al ritmo delle canzoni di Taylor Swift quando il terrore ha fatto irruzione nella sua giovanissima vita, portandosela via dopo ore di sofferenza e un breve ricovero in condizioni disperate. È morta un’altra delle bambine ferite nell’assalto di ieri mattina al centro estivo l'Hart Space, a Southport, città ai margini dell'area metropolitana di Liverpool. Sale così a tre il bilancio della strage compiuta da un 17enne, originario di Cardiff ma residente a Banks, vicino Southport. Il giovane è stato fermato dalla polizia poco dopo l’assalto mentre cercava di allontanarsi.

Le altre due vittime avevano 6 e 7 anni. Altre otto bambine restano ricoverate in ospedale, due di loro sono in condizioni molto gravi. Ricoverati anche due adulti che hanno cercato di difendere le piccole dalla furia dell’assalitore e sono rimasti feriti. L’assalto è avvenuto intorno alle 11.50 (le 12.50 in Italia) poco prima della fine della lezione, mentre i genitori arrivavano per prendere i figli.

Rilievi della polizia a Southport

Giallo sul movente

Ancora sconosciuto il movente del folle gesto, anche se fin da subito è stata esclusa la pista del terrorismo. Resta sotto custodia il 17enne arrestato con l'accusa di omicidio. La polizia fa sapere di non essere alla ricerca di altri sospetti per l’attacco di Southport, come ha dichiarato alla Bbc il commissario di Meyerside Emily Spurrell. La polizia, ha aggiunto Spurrell, si prenderà ora il tempo necessario per capire cosa sia accaduto e perché. In particolare si cercherà di capire se si sia tratto di un raptus o di un gesto premeditato e perché il giovane abbia preso di mira il centro per bambini. Oggi in visita a Southport il ministro dell'Interno Yvette Cooper, che ha deposto fiori sul luogo della strage.

Il ministro Yvette Cooper in visita a Southport dov'è avvenuta la strage di bambine

Il video dell’aggressore

Intanto mentre il paese è sotto choc per la ferocia dell’attacco a un centro per bambini e i residenti della zona hanno ancora davanti l’immagine delle bambine che correvano in strada con gli abitini insanguinati, come testimoniato alla polizia spunta un filmato, girato da una telecamera posta all'ingresso di una abitazione, che mostra l'assalitore. Nel video si vede il ragazzo indossare una felpa col cappuccio verde e una mascherina e aggirarsi davanti a una casa nella zona residenziale dell'attacco. Dopo pochi secondi viene circondato dalle pattuglie della polizia armata che lo arrestano senza difficoltà. Secondo una testimonianza ripresa dal Guardian, il giovane assalitore era arrivato nella via dove si è compiuta la strage, Hart Street, in taxi e se ne era andato senza pagare per poi entrare nell'Hart Space mentre era in corso una classe di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift.

La storia pubblicata da Taylor Swift dopo la notizia dell'attacco a Southport

Taylor Swift: “L’orrore mi travolge”

"L'orrore dell'attacco di ieri a Southport mi travolge continuamente e sono completamente sotto shock". Con un messaggio scritto di suo pugno e diffuso su Instagram, Taylor Swift ha espresso il suo profondo dolore e sgomento in seguito alla tragedia avvenuta ieri a Southport. Nel suo messaggio, la cantautrice statunitense continua: "La perdita di vite umane e di innocenza e l'orrendo trauma inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei ragazzini ad una lezione di danza. Non so come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie".

Re Carlo: “Profondamente scioccati”

Sconvolta per l’accaduto anche la famiglia reale britannica. In un messaggio su X re Carlo ha scritto "Mia moglie e io siamo rimasti profondamente scioccati” per “l'orribile incidente avvenuto a Southport”. Re Carlo ha espresso “la più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita in modo così tragico, e a tutte le persone colpite da questo attacco davvero terribile”. Anche il principe William e la moglie Kate hanno espresso il loro profondo turbamento per quanto accaduto: “Come genitori, non possiamo nemmeno immaginare cosa stanno attraversando le famiglie, gli amici e i cari delle persone uccise e ferite a Southport”, si legge nel comunicato di Kensington Palace.