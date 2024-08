La risposta di Starmer a violenze di estrema destra contro migranti Roma, 5 ago. (askanews) - Condanne "rapide", invio di agenti di polizia specializzati, esercito permanente a supporto delle comunità: il primo ministro britannico Keir Starmer promette una risposta ferma per porre fine alle violenze di estrema destra che hanno agitato il Regno Unito nel fine settimana dopo l'uccisione di tre bambine a Southport lunedì 29 luglio. "Sono stato assolutamente chiaro sul fatto che il diritto penale si applica online come offline. E sono certo che questo è l'approccio che verrà adottato. Qualunque sia la motivazione apparente, questa non è una protesta, è pura violenza. E non tollereremo attacchi contro le moschee o le nostre comunità musulmane, quindi la piena forza della legge sarà esercitata su tutti coloro identificati per aver preso parte in queste attività". "Per quanto riguarda la polizia, ho chiarito assolutamente che avremo gli agenti di cui abbiamo bisogno, dove ne avremo bisogno, per affrontare questi disordini. Ed è per questo che è stato istituito l'esercito permanente: ufficiali specializzati pronti a essere schierati per sostenere le comunità", ha aggiunto Starmer. "Faremo in modo che questo funzioni e ci assicureremo di avere i posti necessari per consegnare rapidamente i colpevoli alla giustizia. Quindi, su entrambi i fronti, sono fiducioso che possiamo assolutamente garantire che coloro che sono coinvolti in queste attività sentano tutta la forza della legge".