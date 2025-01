Germania, l’AfD invia biglietti aerei di sola andata a 30 migranti: via dalla Germania il 23 gennaio

Roma, 14 gennaio 2025 - Il partito di estrema destra tedesco AfD ha inviato un biglietto aereo di espulsione per il 23 gennaio, data delle elezioni, di sola andata a circa 30 mila migranti a Karlsruhe. La provocazione, firmata da alcune sezioni distrettuali dell'ultradestra, è arrivata per posta nella forma di una classica carta d'imbarco aereo, con indicato la destinazione: dalla Germania a "un Paese sicuro". Nel ticket, indirizzato a un passeggero indicato come "immigrato illegale", poi c'è un QR code che rimanda al sito dell'AfD di Karlsruhe, dove è possibile scaricare il biglietto e leggere le richieste del partito e fare una donazione.

L'Alternative fuer Deutschland, partito in crescita e in corsa con al sua leader Alice Weidel, nominata ufficialmente come candidata cancelliera all'ultimo congresso, al governo del Paese, preme molto sul tema della remigrazione di massa. Weidel ai suoi sostenitori ha promesso di "ripulire il Paese" dall'immigrazione illegale.

"Solo la remigrazione può salvare la Germania" è lo slogan dell'AfD, che aveva già attaccato il governo Scholz davanti ai dati federali sulle espulsioni in cui risultava che nel 2024, su oltre 10mila migranti che dovevano essere rimandati in Italia, solo tre erano stati realmente espulsi.

Oltre alle critiche da parte degli altri partiti, ad esempio il sindaco socialdemocratico Frank Mentrup ha denunciato pubblicamente il clima di paura alimentato dall'ultradestra, l'iniziativa è sotto indagine da parte della polizia di Karlsruhe sospetto incitamento all'odio. Dal partito si difendono sostenendo che le richieste sul retro del biglietto sono "legittime" e "conformi alla legge", sottolineando che si parla di persone immigrate illegalmente.