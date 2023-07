Rivolta in Francia, Darmanin: “Morto vigile del fuoco di 24 anni”. Tentava di spegnere un rogo

Parigi, 3 luglio 2023 - La rivolta in Francia ha fatto un’altra vittima. Un vigile del fuoco di 24 anni è morto nella notte a Saint-Denis mentre cercava di domare un incendio appiccato durante le proteste per l’uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre.

Lo rende noto su Twitter il ministro degli Interni Gerald Darmanin.

Rivolta in Francia: morto un vigile del fuoco di 24 anni

“Ieri sera, mentre combatteva contro un incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo a Saint-Denis, un giovane caporale dei vigili del fuoco di Parigi di 24 anni è morto nonostante le cure molto rapide dei suoi compagni di squadra”, ha twittato questa mattina il ministro dell’Interno. Sono state 157 le persone arrestate nella notte in tutto il Paese. I disordini - che hanno comunque registrato una de-escalation rispetto alle notti precedenti- hanno causato 352 incendi, 297 veicoli dati alle fiamme e danneggiato 34 siti. I dati sono stati forniti dal ministero dell’Interno, in un nuovo bilancio. Secondo il governo, inoltre, sono rimasti feriti tre poliziotti e gendarmi.