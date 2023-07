Francia, gli scontri e le due collette: per il poliziotto cifra 7 volte superiore a quella raccolta per la mamma di Nahel

Parigi, 2 luglio 2023 – Per la mamma di Nahel, il 17enne ucciso dalla polizia a Nanterre, sono stati raccolti un po’ più di 92mila euro; alle 15.30 e dopo 3 giorni supera invece quota 622mila euro la colletta per la famiglia dell’agente responsabile di quella morte. A organizzarla l’ex portavoce del Rassemblement National (estrema destra di Marine Le Pen) Jean Messiha (ora con Reconquete di Eric Zemmour). Mentre la Francia continua a vivere ore drammatiche, Messiha sui social e in tv ha definito l’agente Florian “poliziotto esemplare, eroe del Bataclan”. Sottolineando che hanno fatto donazioni quasi 30mila persone, e invitando la gente a proseguire nel sostegno alla famiglia dell’agente. Insomma anche sul web si combatte una battaglia, senza arresti o blindati ma ispirata da principi sicuramente agli antipodi. La colletta per la mamma del 17enne ucciso è stata lanciata sul sito Leetchi, quella per il poliziotto sulla piattaforma Go fun me.