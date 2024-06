Esplode satellite russo. Astronauti dell’Iss in fuga

Nove astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) sono stati costretti a salire a bordo delle rispettive navicelle spaziali per mettersi al riparo dal potenziale impatto con i detriti spaziali di un satellite russo in disuso andato in frantumi nell’orbita terrestre bassa. Non ci sono dettagli immediati su ciò che ha causato la disintegrazione del vettore russo in un centinaio di pezzi. Il comando spaziale americano ha dichiarato che non vi è alcuna minaccia immediata per l’Iss.