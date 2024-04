Indonesia, spettacolare eruzione del monte Ruang: chiusi gli aeroporti nel raggio di 100 chilometri

Roma, 18 aprile 2024 – Spettacolare eruzione del monte Ruang in Indonesia. Da ieri è in corso l’attività eruttiva del vulcano che si trova su un'isoletta a nord dell'isola indonesiana di Sulawesi. Il cielo è illuminato di rosso e imponenti nuvole di fumo e zampilli di lava si sprigionano per decine di chilometri.

La spettacolare eruzione del monte Ruang in Indonesia

Massima allerta attorno al monte Ruang

Le autorità hanno alzato l’allerta al livello più alto, non è escluso il rischio anche di tsunami, ed hanno iniziato l’evacuazione di migliaia di persone in un raggio di 6 chilometri attorno al cratere. L'aeroporto internazionale Sam Ratulangi nella città di Manado, situato a più di 100 chilometri dal monte Ruang, è stato costretto a chiudere "a causa della diffusione di ceneri vulcaniche che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei voli", ha dichiarato Ambar Suryoko, capo dell'ufficio dell'autorità aeroportuale della regione di Manado, in un comunicato.

Cinque eruzioni in successione

Il monte Ruang, uno stratovulcano nella provincia del Nord Sulawesi, ha eruttato per la prima volta nella serata (locale) di ieri e poi in successione altre quattro volte, ha riferito l'agenzia vulcanologica indonesiana, innescando anche piccoli terremoti. Il livello di allerta per il vulcano, che ha un picco di 725 metri sul livello del mare, è stato poi alzato in serata da tre a quattro, il livello più alto possibile nel sistema a quattro livelli. Allo stesso tempo, le autorità hanno anche ampliato la zona di esclusione a 6 chilometri attorno al cratere. "Le persone che vivono nell'area dell'isola di Tagulandang entro un raggio di 6 chilometri dovrebbero essere evacuate immediatamente in un luogo sicuro”, ha dichiarato l’Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, avvertendo del pericolo di ulteriori eruzioni che potrebbero causare tsunami.

