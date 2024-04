Terremoto in Giappone oggi: scossa di magnitudo 6.3. Controlli nella centrale nucleare di Ikata

Roma, 17 aprile 2024 – Terremoto in Giappone oggi: una scossa di magnitudo 6.3 si è verificata nella zona della città di Uwajima, nel sud del paese. Lo riferisce l’istituto geologico americano Usgs.

Terremoto oggi di magnitudo 6.3 in Giappone

Notable quake, preliminary info: M 6.3 - 17 km WSW of Uwajima, Japan https://t.co/pburoxZ413 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 17, 2024

Terremoto in Giappone: cosa sappiamo

Il terremoto si è verificato nel Mar delle Filippine vicino alla costa di Ehime, in Giappone, nella tarda serata di oggi alle 23:14 ora locale (le 16:14 italiane). Non si registrano ancora danni e non è stato emesso un allarme tsunami.

L’epicentro del sisma

Il terremoto ha avuto una profondità molto bassa di 26 chilometri ed è stato avvertito in una vasta regione. Al momento non sono stati segnalati danni. L’epicentro del sisma è stato localizzato in un canale che separa le isole di Kyushu e di Shikoku, a circa 18 chilometri a ovest della città di Uwajima.

La centrale nucleare

I media giapponesi scrivono che non sarebbero state rilevate anomalie nella centrale nucleare di Ikata della Shikoku Electric Power nella prefettura di Ehime. Nell’impianto – unico nell’isola di Shikoku – è in funzione un reattore ma non sarebbero state segnalate irregolarità. I terremoti sono comuni in Giappone, una delle aree sismicamente più attive del mondo. Il Giappone è responsabile di circa un quinto dei terremoti mondiali di magnitudo 6 o superiore.

(Notizia in aggiornamento)