Trovate le ossa del piccolo Emile Soleil, il bimbo di 2 anni scomparso in Francia nel luglio 2023

Parigi, 31 marzo 2024 – L’epilogo più drammatico. Un comunicato della procura mette fine al mistero del piccolo Emile Soleil nel giorno di Pasqua. Due anni e mezzo, Emile era scomparso lo scorso luglio, a Le Haut Vernet, nell’Alta Provenza. Ed è proprio qui, dove era stato visto l’ultima volta, che sono stati trovati i suoi resti.

Ieri, 30 marzo, “la gendarmeria nazionale è stata informata del ritrovamento di ossa nei pressi della frazione Vernet – si legge in una nota della procura di Aix-en-Provence – Gli investigatori hanno preso possesso delle ossa, immediatamente trasportate all'IRCGN (Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria nazionale ndr) per effettuare analisi di identificazione genetica, che hanno permesso di concludere il 31 marzo che si trattava delle ossa del bambino Emile Soleil”.

Il corpo “non è integro”

A fare la scoperta, spiega l'emittente Bfmtv, è stato un camminatore. Le analisi sui resti ossei non sono concluse. Ulteriori approfondimenti consentiranno di ottenere informazioni in più sui modi e tempi del decesso. Intanto nuove ricerche saranno effettuale nella zona di ritrovamento. Si parla di “resti incompleti” perché il corpo del piccolo non sarebbe integro. Potrebbe essere stato vittima di predatore animali. Le Parisien fa sapere che è stato ritrovato il “cranio”. La famiglia è stata messa al corrente degli sviluppi oggi, contattata mentre prendeva parte alla messa di Pasqua.

La scomparsa

Emile Soleil (Sole in francese), occhi castani e capelli biondissimi, era sparito l’8 luglio dell’anno scorso in una frazione di una manciata di abitanti del villaggio di Vernet, sulle Alpi francesi, tra Grenoble e Nizza, dove i nonni del bimbo hanno una seconda casa. Era arrivato per le vacanze estive e quel pomeriggio, stava per partire per un trekking. Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, le autorità francesi hanno messo in atto un massiccio dispiegamento di mezzi per cercare il piccolo, senza nessun risultato. I giudici di Aix-en-Provence finora indagavano per “rapimento” e “sequestro”, anche se non si escludeva la caduta accidentale. Con il ritrovamento delle ossa, l’inchiesta è a una svolta.

Il luogo del ritrovamento (mappa)

Notizia in aggiornamento