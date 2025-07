E ora Putin parla con Macron. Telefonata dopo tre anni

Putin non ascolta. Non Trump, almeno, che gli chiede di negoziare la tregua in Ucraina. Ma parla. Ieri, infatti, il presidente russo è tornato a parlare con Emmanuel Macron per la prima volta da settembre del 2022. Una conversazione di oltre due ore nella quale il capo dell’Eliseo, che poi ha sentito anche Volodymyr Zelensky, ha fatto capire di non voler lasciare al tycoon il monopolio del dialogo con il Cremlino. Ma le posizioni tra Mosca e Parigi sono rimaste lontane. Il colloquio è avvenuto nel giorno in cui è stato registrato un nuovo attacco ucraino al sistema militare-industriale nelle profondità del territorio russo. Così fonti di Kiev hanno spiegato il bombardamento con droni nella città di Izhevsk, oltre mille chilometri dal confine, affermando che ha preso di mira una fabbrica di sistemi di difesa aerea: tre morti e 35 feriti. Ma sul terreno i russi intensificano l’offensiva. Secondo l’agenzia Afp, Mosca ha compiuto a giugno la più grande avanzata da novembre con 588 km quadrati conquistati. Nel frattempo, stando a Politico, il Pentagono avrebbe bloccato l’invio di alcuni sistemi di difesa aerea che aveva promesso all’Ucraina per il timore che le scorte Usa siano scese al di sotto del livello di guardia.