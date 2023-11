Il vicecancelliere tedesco Habeck è nella storia: discorso da record su razzismo e antisemitismo

Un discorso destinato a rimanere nella storia, quello del vicecancelliere tedesco Robert Habeck: "La frase 'la sicurezza di Israele è la ragione di Stato tedesca' non è una formula vuota, e non deve diventarlo — ha affermato in un video di 9 minuti e 40 secondi -. È stata la generazione dei miei nonni a voler sterminare la vita ebraica in Germania e in Europa. Dopo l’Olocausto la fondazione di Israele è stata la promessa di protezione agli ebrei: e la Germania è obbligata a mantenere questa promessa".

Un video, quello del vicecancelliere, che in versione originale è stato visto 10,5 milioni di volte e sottotitolato in arabo e inglese ha fatto registrare altri 8 milioni di visualizzazioni. Un successo, quindi, tanto che la stampa tedesca lo ha definito uno dei migliori discorsi nella storia della repubblica tedesca.

"Ottant’anni dopo l’Olocausto gli ebrei non si sentono sicuri, qui in Germania. I bambini hanno paura ad andare a scuola, qui in Germania. Il nostro Paese offre protezione ediritti a chi ci viene a vivere, ma esige anche obblighi: come il rispetto di questo fondamento della Repubblica" Habeck chiama poi le associazioni e i cittadini musulmani ad uscire allo scoperto sull’antisemitismo: "Alcune si sono distanziate dalle azioni di Hamas e dall’antisemitismo. Ma non tutte. Alcune lo hanno fatto in modo troppo titubante e in generale, io credo, troppo poco".