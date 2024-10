Zelensky: “Le truppe nordcoreane sono già in Ucraina. Combatteranno con i russi da domenica”

11:45

Peskov: "False le notizie di rapporti fra Putin e Musk"

Sono "completamente false" le informazioni del Wall Street Journal sui contatti regolari del presidente russo Vladimir Putin con il miliardario statunitense Elon Musk. E' in questi termini che il Cremlino ha respinto e smentito i resoconti dei media occidentali secondo cui Putin intrattiene contatti regolari con Musk e gli ha persino chiesto di non attivare il suo servizio Internet satellitare Starlink su Taiwan, come favore a Pechino. "No, non e' vero. In altre parole, il quotidiano The Wall Street Journal ha pubblicato informazioni completamente false", ha detto ai giornalisti il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, rispondendo a una richiesta di commento sul rapporto del giornale che sosteneva che dal 2022 Musk ha mantenuto contatti regolari con Putin.