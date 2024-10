Elezioni Usa 2024, la modella Stacey Williams accusa Trump di molestie. “Gioco perverso con Epstein”

Roma, 24 ottobre 2024 – Mentre mancano dodici giorni alle elezioni Usa 2024, il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump si trova al centro di una nuova bufera: l'ex modella Stacey Williams lo ha accusato di averla palpeggiata e molestata nel 1993 in quello che la donna ha definito “un perverso gioco” con Jeffrey Esptein. La campagna di Trump ha negato con forza le accuse, definendo la donna “un'ex attivista di Barack Obama” e sostenendo che “la storia è stata inventata dalla campagna di Harris”.

Il comizio di Donald Trump in Georgia (Afp)

Le accuse arrivano poco dopo le rivelazioni del generale Kelly sui commenti di Trump riguardanti i generali di generali di Hitler, riportate dal New York Times. E a seguito di queste notizie, i toni della campagna elettorale statunitense si sono fatti ancora più accesi. Kamala Harris ha affermato che gli apprezzamenti verso i gerarchi nazisti espressi al tycoon offrono “una finestra su chi è veramente”. “Trump rientra nella definizione di fascista”, ha aggiunto la vicepresidente.

L’ex presidente ha replicato tramite la sua piattaforma Truth Social, riferendosi all’avversaria come “compagna Kamala Harris” e sostendo che la dem "sta intensificando sempre di più la sua retorica, arrivando a chiamarmi Adolf Hitler e qualsiasi altra cosa le passi per la mente distorta". The Donald ha anche bollato le “politiche di estrema sinistra” di Harris come una "minaccia per la democrazia".

Gli ultimi sondaggi

Secondo uno degli ultimi sondaggi, effettuato dal quotidiano Wall Street Journal, il candidato repubblicano sarebbe in vantaggio sulla sua rivale di 2 punti percentuali: le misurazioni mostrano che il 47% degli elettori statunitensi opterebbe per Trump, rispetto al 45% per Harris. I dati raccolti dal Wsj rivelano anche che il 52% degli elettori approva la performance del tycoon quando era presidente degli Stati Uniti, mentre solo il 42% ha approvato la performance dell’avversaria come vicepresidente.

Il Financial Times ha invece pubblicato un sondaggio riguardante il tema economico. Secondo le rilevazioni, Trump ha superato Harris come candidato di fiducia degli statunitensi per l'economia: il sondaggio rileva che il 44% degli elettori registrati afferma di fidarsi di più di Trump per la gestione dell'economia, mentre il 43% opta per Harris.