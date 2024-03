Guerra Ucraina, difesa antiaerea in azione vicino agli aeroporti di Mosca. Elezioni, protesta del mezzogiorno contro Putin: file ai seggi

Roma, 17 marzo 2024 – Le difese antiaeree sono entrate in azione questa mattina nei pressi dell'aeroporto internazionale di Vnukovo a Mosca. Il sindaco della capitale, citato dalla Tass, ha detto che un drone è stato abbattuto nei pressi di un altro aeroporto internazionale, quello di Domodedovo. Non si registrano vittime. Terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali in Russia. Questa mattina l’affluenza nazionale totale, inclusi i voti elettronici, ha superato il 61,37% alle 9.45 ora di Mosca (le 7.45 italiane), secondo i dati comunicarti dalla presidente della Commissione elettorale, Ella Pamfilova, citata dall'agenzia Tass. Circa un'ora prima del mezzogiorno locale, ora 'X' indicata da Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksey Navalny, per recarsi alle urne oggi in segno di protesta contro Putin, delle città di Togliatti e Cheljabinsk (dove il fuso orario è di due ore avanti rispetto a Mosca e il mezzogiorno è già passato) arrivano foto di lunghe code davanti ai seggi.

Russia, terzo e ultimo giorno di elezioni presidenziali (Ansa)

Le ultime notizie in diretta