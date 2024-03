Elezioni Russia, due molotov lanciate contro l’ambasciata russa in Moldavia

Roma, 17 marzo 2024 – Momenti di tensione e paura in Moldavia dove un uomo ha lanciato due molotov nel cortile interno all’ambasciata russa a Chisinau dove anche oggi si vota per le elezioni presidenziali in Russia (Segui la diretta). L’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La stessa azione era stata messa a segno due giorni fa da una donna che aveva lanciato un ordigno contro il seggio elettorale a San Pietroburgo.

L’episodio di questa mattina è avvenuto in concomitanza con la protesta pacifica ‘Mezzogiorno contro Putin’ indetta dall’oppositore Alexei Nalvalny prima di morire in un carcere in Siberia e rilanciata dalla moglie Yulia Navalnaya che si è messa in coda fuori dall’ambasciata a Berlino. Numerosi russi residenti all’estero hanno risposto alla chiamata della vedova di Navalny protestando pacificamente mettendosi in coda fuori dalle ambasciate russe.