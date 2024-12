Dipartimento del Tesoro Usa colpito da attacco hacker cinese. La tensione si alza

Roma, 30 dicembre 2024 – Il dipartimento del Tesoro americano ha rivelato di essere stato colpito da un attacco hacker da parte della Cina. In una lettere destinata al Congresso di cui l'agenzia France Presse ha preso visione si spiega che l'incidente è avvenuto a inizio dicembre. Gli hacker hanno avuto accesso ad alcuni computer del dipartimento e a documenti non classificati, si afferma.

Big financial data theft concept. An anonymous hacker is hacking highly-protected financial data through computers.